Вижте какво ще решава Министерски съвет днес

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 25 февруари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за определяне на представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за одобряване на позицията и даване на съгласие Република България да участва по Дело С-730/25, Vinted пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Литва.

Внася: заместник министър-председателят и министър на правосъдието

4. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, част „Кохезионна политика", което ще се проведе на 26 февруари 2026 г. В Брюксел.

Внася: заместник министър-председателят по европейските средства

5. Проект на Решение за финансиране на разходи за персонал, социални плащания и други разходи по държавния бюджет и предоставени трансфери от държавния бюджет за бюджета на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за месец февруари 2026 г. за сметка на наличности от предходната година.

Внася: министърът на финансите

6. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело Становище 1/25, образувано по отправено искане за становище от Европейската комисия до Съда на Европейския съюз.

Внася: министърът на външните работи

7. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Вътрешен пазар и индустрия", проведено на 2 и 3 февруари 2026 г. в Никозия.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

8. Проект на Решение за одобряване на позицията и за даване на съгласие Република България да участва по Дело С-699/25, Грийн форест проджект пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в България.

Внася: министърът на енергетиката

9. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното

обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Внася: министърът на финансите