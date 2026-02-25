Дъщерята на капитана на потъналия кораб: Плотът не се разтворил, няма шанс за нашите близки

Вече започва осми ден, в който живеем в пълна неизвестност за нашите близки. Имам усещане, че не се направи всичко за тях. Като че ли се търси потънал кораб, а не живи хора, че няма координация на институциите.

Това каза за "Денят започва" по БНТ Силвия Спасова, дъщеря на капитана на потъналия рибарски кобра с още двама на борда.

Младата жена заяви, че с нея, брат й и майка му никой не се е свързал.

"Разбирам информацията от приятели на баща ми и брат ми от медиите и после проверявам коя е истината. Защо след като кораби се следят, е трябвало да има граждански сигнал за изчезването - това е официален кораб и проследяване.

Търсено ли е или е влизането в морето е започнало по обяд, а корабът е изчезнал сутринта. За това време не могат да оцелеят.

Апелирам този случай да не остане една човешка драма, а се вземат уроци и поуки. Страната ни не е готова да реагира адекватно и с положителен край при такива ситуации. Трябва да има групи за експертиза и съвети и с участието на рибари, които знаят какво се прави в морето.

Имам информация, че плотът не се е разпънал и няма шанс вече за нашите близки. Оставам с усещането, че институциите не направиха всичко да ги открият живи", каза Силвия Спасова.

Във вторник обследването на потъналия кораб приключи - няма следи от пробойни и не бяха открити телата на тримата на бора. Корабът потъна край Маслен нос преди 8 дни.