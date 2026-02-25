Филип Гунев: Европол ще даде легитимност на разследването на Петрохан и Околчица

Прокуратурата няма място в политическия живот и не може да участва в политически лагери. Затова трябва да се гарантира такова ръководство на прокуратурата, че да е извън калното блато на политиката, заяви бившият главен прокурор Бойко Найденов по Би Ти Ви. Според него трябва да се избере нов Висш съдебен съвет, който трябва да избере нов главен прокурор, но няма как това да се случи скоро.

Днешната прокуратура може да бойкотира борбата с нечестния и купен вот, заяви Найденов.

Според него резултатът от отварянето на електронните устройства на шестимата от Петрохан и Околчица няма да бъде обявен скоро.

Според бившия зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев Европол има много повече технически възможности за отваряне на устройствата. "Участието на Европол би придало легитимност на разследването, дори при идентични с нашите резултати", заяви той.

Не е нормално да каниш служителите си по заведения, за да научиш как върви разследването Петрохан - Околчица, добави още Гунев. Според него ще има и смени при полицейските шефове.