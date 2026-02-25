Георги Лозанов: Отношението на Радев към Путин ще е знак демокрация ли ще сме или диктатура

Служебното правителство трябвадва отговори на исканията на площада от миналата година, заяви медийният експерт Георги Лозанов по Би Ти Ви. Според него това ще е знак за бъдещата вътрешна политика на България.

Честни избори не означава кой ги е спечелил, а възстановяване на демократична черта в България - твоят вот да има значение, добави още той.

Според него в момента Радев стои в коридора между президентството и Министерски съвет, което е удобна позиция. "Но ние използваме Путин като маркер за диктатура - дали ще сме демокрация или ще сме диктаторски режим. От този въпрос зависи дали Радев ще се позиционира като втори Орбан и дали нашият Орбан ще прилича повече на Путин", коментира Лозанов.

Въпросът е дали Радев на партийния терен ще има образа на демократичен политик. Още не знаем каква е формацията, която ще оглави, оценяваме го по това какъв е бил досега. До момента Илияна Йотова беше по-президентската фигура от тази на Радев.

Според Андрей Райчев в момента със смяната н областните управители тече само обозначаване на бъдещата власт, а истинската промяна - съдене, предстои. В машините е истината, те са хубаво нещо, убеден е социологът. По думите му ако БСП влезе в парламента, ще има коалиция.