Диана Дамянова с нов упрек към Антикорупционния фонд: бил пощенска кутия

Пиар експертът Диана Дамянова отново упрекна Антикорупционния фонд за питането им по Закона за достъп до информация във връзка с организацията на Ивайло Калушев - Национална агенция за контрол на защитените територии. Този път по време на участието си в сутрешния блок на Нова тв, докато коментираше рокадите във властта.

Преди седмица стана ясно, че директорът на АКФ Бойко Станкушев е отправил през 2024 г. запитване до прокуратурата, МВР и Комисията за противодействие на корупцията дали срещу организацията има сигнали и проверки. Тогава от прокуратурата и МВР им отговарят, че има един сигнал и той е от министъра на околната среда и водите, но не им казват, че всъщност срещу Калушев е имало и още два сигнала от 2022-а и 2024 от бабата и дядото на 8-годишно дете.

Веднага щом се разбра за питането по ЗДОИ преди седмица министърът на правосъдието Андрей Янкулов, който е юридически експерт във фонда обави, че няма нищо общо с питането по ЗДОИ. Въпреки това обаче при участието си в предаването "Офанзива" по Нова нюз в събота Диана Дамянова набърка и неговото име.

Днес по Нова тв обяви, че е направила своя проверка.

"Министърът на правосъдието не е писал това искане, моето убеждение е, че този документ е писан от самите Калушевци, а не от АКФ", обяви тя

"Те са се подписали под едно искане, което не е тяхно, а са били пощенска кутия. Този документ въобще не е писан от АКФ", смята Дамянова. Тя го разбрала по съдържанието на документа.

"Ако стане освобождаването на Сарафов, означава, че Борисов и Пеевски са си избрали друг главен прокурор, защото този ВСС е техен" каза тя пък по повод искането на правосъдния министър в четврътък пленума на ВСС да обсъди избора на нов и.ф. главен прокурор. Тя предположи и че документът, изпратен на президента Йотова за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, не е мотивиран.