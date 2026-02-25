Откритите 7 мъртви лешояда край Котел са отровени с антифриз

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

7 лешояда – шест черни и един белоглав – са били умишлено отровени с антифриз край Котел. Това показват окончателните резултати от аутопсиите и токсикологичните изследвания на птиците, открити мъртви през януари.

Случаят е втори подобен на същото място в рамките на четири години, припомни Ивелин Иванов от „Зелени Балкани“.

Птиците са били проследявани с GPS предаватели. Именно чрез данните от устройствата е установено, че седем лешояда са загинали в един и същи район.

По думите на Ивелин Иванов първоначалните съмнения за отравяне вече са категорично потвърдени.

Проби от птиците са изпратени в Националната токсикологична лаборатория в България и в лаборатория в Испания за установяване на конкретното вещество. Паралелно с това хистологични анализи са извършени от Ветеринарно-медицинския факултет към Тракийски университет.

„Категорично няма как това вещество да попадне случайно в природата и да бъде погълнато от лешоядите. Това е човешка намеса“, заявява Иванов.

Механизмът на отравянето е особено мъчителен – след поглъщане на веществото настъпва остра бъбречна недостатъчност. Затова и птиците не умират веднага, а няколко дни по-късно – в тежки страдания, вследствие на натравяне на организма.

„Зелени Балкани“ подозират за отравянето същия човек, замесен в предишен случай на отравяне в района на село Тича. Тогава четири черни лешояда също бяха намерени мъртви, съобщава бТВ.

По случая от 2022 г. Районната прокуратура в Сливен е прекратила разследването поради липса на достатъчно доказателства. Основанието е било твърдение на собственика на ферма в района, че откритата във фризера му отрова – идентична с използваната за примамките – била намерена случайно и прибрана с цел да не пострада друго животно.

По новия случай все още няма официално заключение на разследващите органи.

От природозащитната организация отправят апел към животновъдите да не прибягват до използване на отрови като средство срещу хищници.

„Разбираме конфликта и щетите, които хищниците нанасят на стадата. Но използването на отрови води до невъобразими последици и унищожава редки, защитени видове“, подчертават от „Зелени Балкани“.