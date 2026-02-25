ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна пак подгря страстите в парламента

Братче и сестриче на 8 и 12 г. са ранени край Бургас при опит за изпреварване

УМБАЛ Бургас

Две деца на 8 г. и 12 г. - братче и сестриче, са пострадали при катастрофа по пътя Бургас-Братово, съобщават от полицията.

Инцидентът е станал на 24 февруари около 18.51 ч., непосредствено след надлез Братово. При мокра пътна настилка лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 32 - годишен мъж от село Равнец, навлиза с несъобразена скорост в насрещната лента при неправилно изпреварване на друг автомобил.

В насрещното обаче вижда мотофреза и за да избегне сблъсък с машината, лекият автомобил се прибира в собствената си лента, където обаче блъска изпреварвания автомобил. Двете коли се завъртат на пътното платно и изкачат в земеделска нива край  платното.

От ПТП-то леко пострадали тримата пътуващи в автомобила-нарушител: двете деца на водача - 8 годишно момче и 12 годишната му сестра и 29 - годишна жена. Ранените са прегледани в УМБАЛ – Бургас и освободени за домашно лечение.

УМБАЛ Бургас

