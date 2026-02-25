НС приема изложба на Иран, въпреки окървавените протести там

На фона на нарастващото напрежение между Съединените щати и Иран, както и на новата вълна от протести в ислямската република и съобщенията за протестиращи, осъдени на смърт, българският парламент ще бъде домакин на изложба, организирана от иранското посолство в София. Експозицията е посветена на историята и бъдещето на Иран.

Събитието се провежда в момент, в който България — държава член на Европейски съюз и НАТО и стратегически партньор на Съединените щати — отбелязва четвъртата годишнина от началото на руската инвазия в Украйна.

Иран е сред ключовите съюзници на режима на Владимир Путин и оказва подкрепа на Русия във войната срещу Украйна, съобщи " Медиапул".

Изложбата ще бъде открита в сряда (25 февруари) в 12:30 в Мраморното фоайе на парламента в сградата на бившия партиен дом, а темата ѝ е "Иран: корен в историята, поглед към бъдещето". За това съобщават от страницата на посолството на Иран в България.

Тя ще представи ислямската република от миналото до днес, а специален акцент са културните връзки с България. Според иранското посолство двете държави имат "дълбоки исторически корени, които чрез общата си история, устойчив културен диалог и споделена визия за бъдещето се сближават и откриват нови хоризонти за сътрудничество и взаимно разбирателство".

Експозицията е организирана със съдействието на проруската партия "Възраждане", похвали се нейният лидер Костадин Костадинов във Facebook. В неделя той публикува снимка с посланика на Иран в България Али Реза Ирваш и обяви, че е имало негова среща с групата за приятелство между Иран и България в парламента.

В нея членуват 15 депутати предимно от "Възраждане", БСП, "Величие" и ИТН. Има и двама депутати от "Алианс за права и свободи" и един от ГЕРБ.

Срещата между групата и посланика е продължила около час и са били обсъждани връзките между двете страни, националните интереси, търговията и геополитиката.

"Иран е много повече от държава. Иран е бивша империя, нещо повече дори - Иран е цивилизация. Десетилетия наред той показва как може да се оцелява и развива независимо от обстоятелствата в една доста враждебна международна среда. Ето защо, водени от уважението си към една от най-древните държави в света, идващата сряда ще открием в Народното събрание изложба, посветена на иранската култура и история", пише Костадинов.

Същевременно обаче режимът в Иран репресира своите граждани на фона на най-масовите протести в страната. Протестите през януари бяха потушени със сила и доведоха до смъртта на най-малко 7000 души.

Базираната в САЩ Информационна агенция на правозащитниците (Hrana) потвърди смъртта на поне 6508 протестиращи, 226 деца и 214 души, свързани с правителството. Последните данни са актуализирани на 15 февруари. Hrana също така заяви, че разследва още 11 744 съобщени смъртни случая.

Преди няколко дни студенти в няколко университета в Иран отново организираха антиправителствени протести, за първи път след кървавото потушаване на тези през януари.

Освен това Съединените щати засилват значително военното си присъствие около Иран, а президентът Доналд Тръмп обяви, че обмисля ограничен военен удар.

САЩ и европейските ѝ съюзниците подозират, че Иран продължава да разработва ядрено оръжие, въпреки че ислямската република отрича подобни обвинения. Това беше и основната причина страната да влезе във военен конфликт с Израел, а след това и със САЩ през миналата година.

Преди дни американски и ирански представители се срещнаха в Швейцария и съобщиха, че е постигнат напредък в разговорите за ограничаването на ядрената програма на ислямската република. Въпреки това, американският президент Доналд Тръмп каза, че през "следващите вероятно 10 дни" светът ще разбере дали ще бъде постигнато споразумение с Иран, или САЩ ще предприемат военни действия.

Тръмп подкрепяше протестите в Иран и дори обещаваше помощ, но въпреки това "Амнести Интернешънъл" съобщава, че десетки хора са осъдени на смърт заради предполагаемо участие в масовите протести.

Междувременно на българското летище "Васил Левски" през последните дни има засилено присъствие на американски военни самолети. Те са там заради военни обучения, но новината веднага породи спекулации, че това се случва заради напрежението между САЩ и Иран.

Наложи се министърът на отбраната Атанас Запрянов да опровергава слуховете. Той обяви, че на военновъздушната база "Враждебна" ще се проведе съвместно обучение, а летище "Васил Левски" се използва заради липса на паркоместа за самолетите.

"Това учение по никакъв начин не е свързано с обстановката и преговорите на САЩ с Иран", обяви Запрянов.

Един от хората, разпространяващи подобни слухове обаче беше именно Костадин Костадинов, който съобщи, че "Възраждане" е поискала изслушване на премиера и министрите на външните работи, на отбраната и на транспорта.

"Знаем, че разрешението е дадено от правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, но новият кабинет на Радев и ПП-ДБ може да отмени това решение - нещо, за което "Възраждане" настоява. Ако има война срещу Иран и България бъде използвана като плацдарм, страната ни е заплашена от напълно легитимен ответен удар. Ако има ракетна атака срещу София, чия ще бъде отговорността? Не можем да виним Иран - той ще бъде принуден да се защити", пише Костадинов.

Според него, ако Радев и ПП-ДБ не наредят на служебния кабинет американските военни самолети да бъдат изведени от страната, България рискува да влезе във война.