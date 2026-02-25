Жена атакува учителки с ботуш в асеновградско село, отмъщавала за шамар на сина й

Преподавателката, ударила детето, се извинила, но това не спряло ядосаната майка

Жена от асеновградското село Боянци нападна учителки, за да отмъсти за ударен шамар на сина й. Вечерта на 19 февруари т. г. шестокласник се оплакал на майка си, че го боли дясното рамо. Тя го разпитала какво е станало и той разказал, че двамата с негова съученичка не слушали в час и преподавателката го плеснала, разклатила главата му и накрая го ощипала по рамото. Майката се ядосала, написала съобщение на учителката, която се извинила, но въпросът не приключил с това.

Сутринта на 20 февруари родителката отишла до училище "Проф. д-р Асен Златаров", заговорила друга преподавателка и я накарала да извика своята колежка, без да обяснява защо. Когато учителката, ударила детето, се появила, майката започнала да крещи и да блъска и двете, после била изведена от фоайето на учебното заведение. Тогава тя свалила ботуша и демонстративно започнала да го размахва срещу преподавателките. Бил подаден сигнал на телефон 112 и майката си тръгнала.

Изправена ред Районния съд в Асеновград, тя признала вината си и изразила съжаление. Случаят е приключен с глоба от 60 евро по Указа за борба с дребното хулиганство.