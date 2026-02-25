Най-старата ни военна болница чества 137 години с модернизация и разширена дейност

Най-старата военна болница в България – МБАЛ-Пловдив, отбелязва 137 години от създаването си. През годините лечебното заведение преминава през войни, преструктурирания и сериозни изпитания, но днес остава водещ фактор в медицинското осигуряване на Българската армия в Южна България.

Като структура на Военномедицинска академия (ВМА), болницата обслужва най-големия войскови регион в страната и осигурява медицинска грижа за приблизително 30% от личния състав на Въоръжените сили. Териториалният ѝ обхват включва ключови гарнизони в Южна България, а освен военнослужещи и цивилни служители от системата на Министерството на отбраната, лечебното заведение приема и цивилни пациенти по договор с НЗОК.

Висока натовареност и нарастваща дейност

Консултативно-диагностичният блок остава едно от най-натоварените звена в структурата. Само през 2025 г. през кабинетите са преминали 33 028 пациенти, като около една пета от тях са военнослужещи и служители от системата на отбраната. Отчита се ръст на прегледите във всички специалности, както и значително увеличение на кандидатите за военна служба, преминали задължителните медицински прегледи.

Широкият спектър от специалности – пулмология, кардиология, ендокринология, хирургия, ортопедия и травматология, образна диагностика, клинична лаборатория и други, позволява комплексна диагностика и лечение в рамките на едно лечебно заведение. Интегрираната информационна система с ВМА дава възможност за консултации с водещи специалисти на национално ниво и гарантира високо качество на медицинската помощ.

Последователна модернизация

През последните години, а особено през 2025 г., болницата реализира значително технологично обновяване. Осигурена е нова апаратура за клинична патология и очни болести, доставени са нов ултразвуков апарат и техника за функционално изследване на дишането, както и два нови апарата за горна и долна ендоскопия.

Клиничната лаборатория е модернизирана и разполага с техника, която я нарежда сред най-добре оборудваните в региона. Операционният блок е снабден с апаратура, съпоставима с тази във ВМА-София, а отделението по физиотерапия е изцяло дооборудвано с техника от ново поколение. Инвестициите целят едно – военнослужещите и цивилните служители от системата на отбраната да получават навременна и високоспециализирана медицинска помощ на място.

Кадрово развитие и приемственост

Недостигът на медицински кадри остава предизвикателство за системата. Въпреки това, подготовката на нови военни лекари вече дава резултат – осем млади специалисти от първите три випуска изпълняват задълженията си във формированията в обслужвания регион. В рамките на ВМА се реализират над 50 програми за високоспециализирани дейности и множество безплатни квалификационни курсове, което създава условия за професионално развитие и поддържане на високи стандарти на работа.

Приоритети за 2026 г.

Сред основните задачи пред ВМА-Пловдив са медицинското осигуряване на военни учения в региона и извън него, продължаващата модернизация на апаратурата и разширяване на дейността чрез нови клинични пътеки. Планира се обучение на персонала за работа с новата техника и поетапно обновяване на материалната база.

Предвид статута на сградата като архитектурен паметник на културата, ремонтните дейности изискват координация с компетентните институции. Ръководството на болницата поставя като приоритет подобряването на условията на труд за медицинските специалисти и условията за лечение на пациентите.

137 години след създаването си МБАЛ-Пловдив продължава да изпълнява своята мисия – да бъде надежден гарант за здравето на военнослужещите и стабилен стълб в системата на военното здравеопазване в България.

Честит празник, колеги! Пожелавам Ви здраве, сили и удовлетворение от високото призвание, което носите! Вие достойно изпълнявате нейната мисия – да служи с професионализъм, отдаденост и готовност за защита на живота и здравето на хората и на обществото. Искрено благодаря на целия медицински и немедицински персонал за всеотдайността, труда и сърцето, с които превръщате тази мисия в реалност всеки ден, се посочва в поздравителния адрес на началника на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.