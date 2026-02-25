Украйна пак подгря страстите в парламента

За пореден път темата Украйна успя да нажежи страстите в парламента, а четвъртата годишнина от старта на военните действия на Русия породи редица емоционални декларации.

Пръв започна лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. "Престъпният режим на Кремъл извърши немислимото - нахлу в Украйна и запали пълномащабна война в Европа", започна той. "1465 дни Украйна не се предаде, не прие ролята на жертва, която очаква да е спасена и днес украинската армия е по-силна от всякога", заяви депутатът.

Според него Путин не е постигнал нито една от целите си в Украйна и се е провалил, защото се разчитал на страха. Днес Путин е този, който се страхува най-много, заяви Атанасов. А България е застанала "от правилната страна на историята", похвали и кабинета "Петков", че е осигурила доставки на оръжие, както и последвалите доставки за дизелово гориво, изброи и други актове на правителството и парламента в подкрепа на Украйна.

След него за декларация от името на ГЕРБ излезе Георг Георгиев, който също отбеляза годишнината от началото на военните действия. Бившият външен министър обаче се впусна и в цитиране на решения на Министерския съвет и парламента, свързани с отпускането на помощи и компенсации по различни механизми

"България ще е последователен защитник на международното право и активен участник за възстановяване сигурността в Европа. Подкрепата за Украйна е подкрепа за свободата и бъдещето на Европа", завърши той речта си.

Двете декларации ядосаха лидера на "Възраждане Костадин Костадинов, който се ядоса, че двете най-големи парламентарни групи в България венцеславят от трибуната чужда държава. А в емоционалното "Слава на Украйна", което каза от трибуната Атанасов, той видя държавна измяна.

"В Украйна се води война, но е заради украинския профашистки тотален и шовинистки режим. През последните години, 15 г. , виждаме как се създава идеология на злото, насочена срещу своето собствено население и срещу Русия. Украинска нация не съществува, както не съществува и украински език. Украйна е геополитически антируски проект", заяви той.

В Украйна се провежда геноцид, настоя лидерът на "Възраждане". Според него по-голямата част от управляващите режими в ЕС не просто защитават тази профашистка и расистка политика, но правят всичко за да я поощряват - давайки оръжие и информация, правейки всичко за разпалване на конфликта. Русия не е агресор, настоя той. Нарече президента Влодимир Зеленски фашист и античовек. И го обвини, че мобилизацията в Украйна засяга първо етническите малцинства. Костадинов напомни, че унгарският премиер е защитил унгарското малцинство и е заплашил Зеленски да не ги мобилизира, но българските правителства, от Кирил Петков до настоящото не е казало и дума в защита на българите в Украйна, а те "са изпращани на фронта като добитък на заколение".

Явор Божанков от ПП реши да отговори на Костадинов, смъмряйки го за термини като фашизъм и античовешка реторика. И отново нарече "Възраждане" проруска партия.