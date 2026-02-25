Тежка катастрофа с камион и две коли в Русе, двама са ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежка катастрофа с камион и две коли е станала рано тази сутрин в Русе.

Инцидентът е станал около 5.30 часа на пътя от малкото кръгово при Свободна зона в посока „Витте Аутомотив" и „Монтюпе", съобщи "Русе Медиа".

Има двама ранени, които са откарани в болница. Състоянието им се изяснява.

Лек автомобил е предприел маневра, за да заобиколи престояващ на пътя тир. Колата е навлязла в насрещното, при което се е ударила челно в идващия срещу нея автомобил. При удара едното от превозните средства се е завъртяло и се е блъснало в камиона.

Движението е затруднено, тъй като полицията е отцепила мястото на инцидента.