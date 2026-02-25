Едис Даудов изкара по-малко от половин час като депутат от АПС

Хората на Ахмед Доган в парламента остават 14

По-малко от половин час изкара като депутат от АПС депутатът Едис Даудов. преди да обяви, че иска да е независим. Днес той положи клетва като народен представител, след като един от доайените в парламента Хасан Адемов стана социален министър в служебното правителство. Така в НС се освободи място за 38-годишният Едис Даудов, който бе четвърти след Адемов в листата на Алианса за права и свободи (АПС) в Разград.

Даудов изчака декларациите от парламентарните групи, след което председателят на парламента Рая Назарян обяви, че е подал декларация да бъде независим депутат. В малкото оставащи дни до края на този парламент АПС остава с 14 депутати.

На вота през 2024 г. АПС взе два мандата в района, като водач на листата бе Ахмед Доган. Той се отказа и така осигури нов мандат на Хасан Адемов.

Още през май миналата година обаче лидерът на "ДПС - Новото начало" Делян Пеевски публикува снимки, на които обявява "старт на стратегията за Ново начало на община Кубрат". На кадрите е и Даудов, с уточнението, че е бивш депутат на ДПС, което означава, че той може да е преминал от редиците на Ахмед Доган в тези на Пеевски.

Даудов е от Кубрат, бил е и общински председател на младежкото ДПС. Той вече е сядал на депутатските банки за кратко - в 50-ото народно събрание бе представител на все още единното ДПС.