Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър бе задействана операция за сплашване

Премиерът поиска още днес да стане ясно вярно ли е, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, а в аптеките същите струват 3 евро

Нареди пълна ревизия на обществените поръчки

Пращат на президента всички допълнителни документи за освобождаването на главния секретар

Днес заседанието на Министерския съвет може да продължи без вътрешния министър Емил Дечев, не защото ще изчезне, не защото ще скъса менискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване. Това каза служебният премиер Андрей Гюров преди началото на заседанието на Министерския съвет.

Премиерът Андрей Гюров преди заседанието на служебния кабинет. Снимка: Николай Литов

Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости реакцията не закъснява появяват се сценаристи, появяват се сигнали, прокурори. Това няма да ни спре, каза Гюров.

Премиерът беше категоричен, че служебното правителство няма да се огъне. „Връщане назад няма", каза Гюров.

"Нашият мандат не произтича от зависимости, произтича от необходимостта държавата да си поеме въздух, да възстанови правилата и да върнем изгубеното доверие", каза още той.

Премиерът обясни, че още днес на президента Илияна Йотова ще бъдат представени всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР.

Георги Клисурски ще трябва да представи днес удължителен бюджет, а премиерът му нареди и ревизия на обществените поръчки. Снимка: Николай Литов

Гюров се обърна към министъра на финансите Георги Клисурски с очакването да представи не само удължителен бюджет, но и да бъде извършена ревизия на заварените обществени поръчки. Премиерът поиска още днес да стане ясно дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, а в аптеките същите струват 3 евро. Ако това е истина, ще имаме още едно обяснение защо ни атакуват от първия ден, изтъкна Гюров.

Министрите си говорят преди началото на заседанието. Снимка: Николай Литов

Утре ще има и среща на министър-председателя с новите областни управители във връзка с подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Областните управители са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на нашата държава. Вярвам, че ако действаме с кураж и почтеност, дори най-злостните атаки няма да ни спрат, добави Гюров.