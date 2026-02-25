Д-р Светозар Шуманов остава временен шеф на Общинския съвет в Асеновград

Нито един кандидат не беше номиниран за титуляр

Бившият кмет на Асеновград д-р Светозар Шуманов остава временен председател на Общинския съвет, след като на заседанието днес не бяха направени никакви номинации за титуляр на поста. Изборът на председател беше първа точка в дневния ред, но кандидатури нямаше. Очевидно групите не са успели да се разберат за мнозинство, коментират запознати с политическата ситуация в града.

Иван Иванов от БДС "Радикали", който ръководеше местния законодателен от началото на мандата, беше свален на 17 декември м. г. За и. д. шеф беше избран Петко Чирпанлиев от БСП. На 28 януари 2026-а беше направен опит за избор на титуляр, но никой от двамата номинирани - Петко Чирпанлиев и Апостол Тименов от "Консервативна България" ("Български възход"), не събра нужните гласове. Тогава за временен ръководител беше обявен д-р Шуманов, който също е част от групата на "Консервативна България".