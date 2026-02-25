ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 1 март ще бъде ограничено движението в Широка л...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22356175 www.24chasa.bg

Д-р Светозар Шуманов остава временен шеф на Общинския съвет в Асеновград

Ваня Драганова

[email protected]

2992
Д-р Светозар Шуманов

Нито един кандидат не беше номиниран за титуляр

Бившият кмет на Асеновград д-р Светозар Шуманов остава временен председател на Общинския съвет, след като на заседанието днес не бяха направени никакви номинации за титуляр на поста. Изборът на председател беше първа точка в дневния ред, но кандидатури нямаше. Очевидно групите не са успели да се разберат за мнозинство, коментират запознати с политическата ситуация в града. 

Иван Иванов от БДС "Радикали", който ръководеше местния законодателен от началото на мандата, беше свален на 17 декември м. г. За и. д. шеф беше избран Петко Чирпанлиев от БСП. На 28 януари 2026-а беше направен опит за избор на титуляр, но никой от двамата номинирани - Петко Чирпанлиев и Апостол Тименов от "Консервативна България" ("Български възход"), не събра нужните гласове. Тогава за временен ръководител беше обявен д-р Шуманов, който също е част от групата на "Консервативна България".

Д-р Светозар Шуманов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание