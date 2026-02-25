Мъж от Якимово е задържан, наръгал свой съселянин в корема

30 минути след полунощ в сряда пред магазин в монтанското село Якимово възникнал скандал между двама жители, на 46 г. и 42 г.

По-младият опитал да нанесе удари с метален предмет на по-възрастния, при което бил нахапан от домашния му любимец - ротвайлер, и впоследствие бил набоден от собственика му с остър метален предмет в областта на корема.

По случая е извършен оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели и образувано досъдебно производство. 46-годишният е задържан за 24 часа. Пострадалият е прегледан от екип на Бърза помощ - Вълчедръм, и настанен в МБАЛ-Монтана под наблюдение, без опасност за живота.