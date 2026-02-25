Монтаж на кулокран ограничава паркирането до бивше училище в Габрово



Община Габрово ограничава паркирането в района на бившето училище „Радион Умников" в петък поради монтаж на кулокран. Това съобщиха от местната администрация.

Кранът ще бъде монтиран за нуждите на строително-ремонтните дейности по изграждането на бъдещия Център за дигитални умения и иновации в сградата на бившето училище, уточняват от Общината.

За целия период на строително-ремонтните дейности ще бъде забранено паркирането в непосредствена близост до сградата. Местната администрация се извинява за причиненото неудобство и призовава гражданите и водачите на моторни превозни средства да спазват въведената организация и указанията на контролните органи.

За монтажа на крана през централната градска част ще премине строителна механизация. Движението от и до обекта ще се осъществява по маршрут, утвърден от органите на реда, без да се въвеждат допълнителни ограничения за останалите участници в движението.

Справка на сайта на Община Габрово показва, че проектът за преустройство на сградата на бившето училище „Радион Умников" предвижда създаването на Център за дигитални умения и иновации. Инициативата беше подкрепена от Общинския съвет през 2025 г. и е част от одобрения за финансиране проект „Габрово – център на иновации, образование и предприемачество" по Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г.

В края на 2025 г. кметът на Габрово Таня Христова подписа договор за ремонт и преустройство на сградата. Предвижда се в нея да бъдат обособени учебни зали, лаборатории и тематични пространства за обучение и работа с деца и млади хора в областта на дигиталните технологии, роботиката и иновациите, припомня БТА.

Сградата на бившето училище „Радион Умников" ще възстанови образователната си функция, като съчетае историческата архитектура с модерни технологични решения. Очаква се проектът да допринесе за повишаване на дигиталните умения, предприемаческия дух и иновационния потенциал на младите хора и професионалистите в региона.