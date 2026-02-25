Двама загинаха след удар в дърво край Видин, жена и 7-годишно момче са ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежка катастрофа стана рано сутринта в сряда между Белоградчик и село Рабиша е станала тежка катастрофа. Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията пожарната и спешна помощ.

Според първоначалните данни лек автомобил е напуснал пътното платно и се е блъснал челно в крайпътно дърво. Загинали са 74-годишния водач от село Дъбравка и пътувалата на предната седалка 54-годишна жена от село Рабиша.

Двама пътници от колата – 46-годишна жена и 7-годишно момче, са настанени във видинската болница. Все още се изясняват причините за катастрофата. Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието, по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията.