Задържаха мъж, заканил се на сина си с пистолет

Задържаха 68-годишен мъж, заканил се да убие сина си с пистолет, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 22.02.2026 г. гр. Банкя, обвиняемият П.М. е отправил закана с убийство с газов пистолет в условията на домашно насилие към сина си П. П., това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 144, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор П.М. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.