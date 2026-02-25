„Гранична полиция“: Не сме възлагали ангажименти и правомощия на НАКЗТ на Калушев

В РДГП-Драгоман не са регистрирани сигнали за превишени правомощия от страна на НПО-то

През 2024 г. НАКЗТ съдействала с дрон на "Гранична полиция"

Не са възлагани каквито и да било ангажименти или правомощия на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) (създаденото от Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и от родителите на Калушев гражданско сдружение - б.р.) от страна на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Това съобщиха пред БТА от дирекцията по запитване на агенцията. От „Гранична полиция“ допълват, че нямат сключени споразумения за съвместна дейност между с НАКЗТ.

От ГДГП допълват обаче, че през ноември 2024 г., поради необходимост, при изпълнение на дейност от служители на Регионална дирекция „Гранична полиция“-Драгоман (РДГП-Драгоман) при ГДГП за пресичане на незаконна дейност по линия „нелегална миграция“ в близост до хижа „Петрохан“, на основание чл. 4 от Закона за МВР (ЗМВР) („Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР, издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон функции“), е предоставен дрон с термовизионно наблюдение от представители на НАКЗТ, с което е подпомогната полицейската работа на терен. От ГДГП уточняват, че при оказаното еднократно съдействие на НАКЗТ няма възникнали инциденти.

Също така в РДГП-Драгоман не са регистрирани сигнали за превишени правомощия от страна на НАКЗТ.

От 2022 г. до момента са получени четири сигнала, засягащи дейността на сдружение НАКЗТ и на свързани с неправителствената организация лица. Това пише в доклад на дирекция „Инспекторат" към МВР, публикуван на сайта на ведомството.