2100 електронни цигари без бандерол са иззети при акция в Перник

Близо 2100 контрабандни електронни цигари са иззети при акция срещу незаконната търговия с акцизни стоки на територията на Перник, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Разследването е започнало на 12 февруари със специализирана полицейска операция. На паркинг в квартал „Мошино" служители на реда са проверили лек автомобил, управляван от 21-годишен перничанин, като в превозното средство са установени акцизни стоки без бандерол.

Впоследствие са извършени претърсвания на адрес в Перник и на гараж в София, използвани от мъжа. Оттам са иззети 504 електронни цигари, 31 флакона с райски газ, 164 кутии с принадлежности за употребата му, 17 неистински банкноти с номинал 50 лв. и около осем килограма нарязан тютюн без акцизен бандерол.

Младежът е задържан за срок до 24 часа.

По данни на полицията той има предходно нарушение за управление на автомобил след употреба на алкохол.

От ОД на МВР уточниха, че в хода на разследването от офиси на куриерски фирми са конфискувани още 1250 и 340 електронни цигари без бандерол, предназначени за разпространение в търговската мрежа. С това общият брой на иззетите вейпове достига близо 2100, посочва БТА.

Работата по случая продължава.