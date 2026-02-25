Мамят с празни пратки и парцали при онлайн поръчки в Смолянско

Случаи на измами при онлайн поръчки, при които гражданите заплащат суми чрез наложен платеж и впоследствие установяват, че съдържанието не отговаря на очакванията им или пратката е празна, отчита полицията в Смолян.

От началото на годината на територията на област Смолян официално са регистрирани два случая на измами, свързани с получаване на пратки с наложен платеж. От ОДМВР посочват, че в полицията постъпва и информация от граждани за други подобни случаи, които не са официално заявени, но са споделяни като опит за измама, пише БТА.

Една от използваните схеми е свързана с поръчки на стоки от интернет сайтове, електронни платформи или чрез реклами в социалните мрежи. След заявяване на определен артикул, получателят заплаща пратката при доставката, но при отварянето ѝ установява, че вътре има вещи с ниска стойност, а реално липсва поръчаният продукт, като в някои случаи пратката дори е празна. Друг често срещан случай е получаването на съобщение за пратка на името на гражданин, без той реално да е поръчвал такава. Въпреки това, подведени от съобщението, някои хора посещават офис на куриерска фирма и заплащат посочената сума, която обикновено не е висока. След получаването се установява, че съдържанието е без стойност или съдържа евтини предмети.

Стоилова допълни ,че при съмнение за извършена измама гражданите следва незабавно да уведомят най-близкото районно управление или да подадат сигнал на телефон 112.