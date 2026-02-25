Полицаи откриха издирван болен, напуснал дома си в кюстендилско село. 32-годишен мъж от с. Ваксево е бил обявен за издирване с категория „пълнолетно лице със здравословен проблем напуснало дома си". Открит е от издирвачи от РУ Кюстендил и служители на ПУ Невестино в землището на селото. Предаден е на семейството, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил.

Други двама души, обявени за общодържавно издирване също са установени вчера от кюстендилски криминалисти. 59-годишен мъж и 57-годишна жена са с категория свидетел по досъдебно производство, издирвани са с телеграма на СДВР.