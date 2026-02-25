287 жители пуснаха колективна жалба срещу трагични улици в голямо село на 4 км от Пловдив (Снимки)

То е с над 2000 жители и се намира в сочената за една от най-богатите общини - "Марица"

Това не са улици, а окопи, пълни с вода и кал. Няма минаване по тях.

Така жители на Войводиново, което е само на 4 км от Пловдив, описват състоянието на пътната мрежа. Селото е с над 2000 души население и се намира в сочената за една от най-богатите общини - "Марица", тъй като на нейна територия се намира индустриалната зона с много предприятия. Но улиците са леш, става ясно от репортаж на БНТ.

Хората са се принудили да подадат колективна жалба до кметството, община "Марица" и МРРБ. През годините някои са събирали лични средства, за да насипват чакъл само и само да могат да се придвижват.

"Придвижване е силно казано. Дори джипове вече не помагат. Возим децата до училище, защото е невъзможно да вървят по тези кални и опасни улици. Липсват тротоари, всичко е залято с вода, не може да се ходи пеша", обясни Росица Бакова.

Вече са събрали над 287 подписа и са депозирали жалбата до кмета на община "Марица".

По думите на Недялка Димитрова за възрастните хора е още по-голямо изпитание да вървят. "Майка ми е на 70 г. и не може да излезе хляб да си купи. Брат ми бе с инвалидна количка и му бе невъзможно да излезе с нея", разказа тя.

Войводинци са категорични, че улиците им са целогодишно в такова състояние. И дружи жители на села от община "Марица" се оплакват от лошо състояние на улиците си.

Кметът на селото Атанас Христозов твърди, че от община "Марица" са обещали тази година да асфалтират три улици. "Миналата седмица говорих с Димитър Иванов. След като получил жалбата, той изпратил техници и инженери на оглед. Но условието било, че първо трябва да бъде приет бюджетът на общината за 2026 г. и тогава щели да бъдат отпуснати средства. А той няма как да бъде приет, след като държавата кара на удължителен бюджет.