"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

2-годишно дете загина след токов удар в Ботевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Около 23 часа на 23 февруари в Районното управление в Ботевград е постъпил сигнал от Филиала за спешна помощ в града за докарано дете на около 2 години без признаци на живот, като е констатирана смъртта му.

Полицейските служители установили, че починалото дете е било донесено от родителите му, които са посочили, че е било поразено от токов удар в дома им в Ботевград.

Извършени са огледи. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването по което продължава.