ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хората на Доган ще сезират Конституционния съд за ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22357030 www.24chasa.bg

2-годишно дете загина след токов удар в Ботевград

5900
По случая е образувано досъдебно производство СНИМКА: Pixabay

2-годишно дете загина след токов удар в Ботевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Около 23 часа на 23 февруари в Районното управление в Ботевград е постъпил сигнал от Филиала за спешна помощ в града за докарано дете на около 2 години без признаци на живот, като е констатирана смъртта му.

Полицейските служители установили, че починалото дете е било донесено от родителите му, които са посочили, че е било поразено от токов удар в дома им в Ботевград.

Извършени са огледи. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването по което продължава.

По случая е образувано досъдебно производство СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание