Пожарникари спасиха полузамръзнала жена, загубила се в гора край Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Варненски пожарникари са спасили жена, която се загубила в гората край местността Боровец. Случаят е от вчера, когато в 17.46 часа е получен сигнал за жена, която се е изгубила в горски масив, в землището на селищно образувание "Боровец Север".

За провеждане на операция по издирване и спасяване незабавно е изпратен един пожарен автомобил с екип от четирима служители. Издирването започва в 17.52 часа, за около 40 мин., чрез подаване на звукови и светлинни сигнали жената е открита.

С оглед метеорологичните условия-обилни валежи съчетани с ниски температури, жената е била в състояние на опасност от измръзване.

С помощта на служителите от дежурната смяна, жената е изведена до автомобилите на спасителите си, съобщават от пожарната.