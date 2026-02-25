Прокуратурата: Няма данни пожарът в Първомай, след който почина жена, да е запален умишлено

Действията по разследването продължават, проверяват се всички възможни версии

Няма данни пожарът в Първомай, след който загина 27-годишна жена, чиито близки обвиняват мъжа ѝ, че я е убил, да е запален умишлен, съобщиха от Районната прокуратура в Пловдив. Според държавното обвинение събраните доказателства говорят за неправилно боравене със силно запалима течност.

Както "24 часа" вече писа, сигналът за пламъците бил подаден на телефон 112 около 18,30 ч. на 19 февруари. На място пристигнали полицаи, пожарникари и медици, които оказали незабавна помощ на 34-годишен мъж и жена на 27 г., които получили изгаряния. По-тежко пострадалата била транспортирана в болница в Пловдив, където починала на 23 февруари.

По случая е било образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура. В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието, установени и разпитани са свидетели, включително и такива, които са били очевидци на случилото се и са се намирали в жилището, в което е възникнал пожара, назначени са съдебномедицинска и пожаротехническа експертиза.

Събраните до момента доказателства подкрепят версията, че мъжът опитал да запали стара печка на дърва с бензин, като така се стигнало до пожара. По досъдебното производство продължава извършването на действия по разследването с оглед проверка на всички възможни версии относно механизма и причините за възникване на пожара.

В прокуратурата не са постъпвали сигнали за упражнявано домашно насилие по отношение на 27-годишната жена.

Близките на загиналата обвиняват мъжа ѝ, че я е запалил нарочно и искал да я убие, както и че дълго време упражнявал тормоз над нея.