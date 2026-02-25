Прокуратурата: Прокурор не е искал разпит на Емил Дечев по случая "Петрохан - Околчица"

Никъде в акта си наблюдаващият прокурор от СГП не е указвал да се снемат обяснения служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час, включително 25.02.2026 г. - 10,00 часа във връзка със случая "Петрохан - Околчица". Това съобщиха от Софийска градска прокуратура в своя позиция, изпратена до медиите.

Ето какво гласи тя:

Във връзка със запитвания от медии и оповестени в публичното пространство твърдения от длъжностни лица, СГП уточнява следното:

По предварителна проверка, образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работата" на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като „Петрохан" и „Околчица", на 23.02.2026 г. наблюдаващ прокурор при СГП е дал подробни писмени указания на ГДБОП-МВР за извършване на конкретни действия във връзка с твърденията, посочени в сигналите. Никъде в акта си наблюдаващият прокурор от СГП не е указвал да се снемат обяснения от длъжностно лице - служебен министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час, включително 25.02.2026 г. - 10,00 часа.

СГП припомня, че образуването на предварителната проверка във връзка със сигнал от народни представители от 51. Народно събрание и сигнали от високопоставени служители на МВР, е изрично задължение на прокуратурата съгласно чл. 145 от Закона за съдебната власт.

В началото на днешното правителствено заседание премиерът Андрей Гюров заяви, че срещу вътрешния министър е била задействана операция по сплашване.

"Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости реакцията не закъснява появяват се сценаристи, появяват се сигнали, прокурори. Това няма да ни спре", допълни министър-председателят.

Прокуратурата започна проверка срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев на втория ден, след като той оглави МВР. Причината са два сигнала. Единият е от депутатите на "Има такъв народ", а вторият е от двама висши ръководители в МВР. Всички твърдят, че Дечев е оказвал натиск върху разследващите по случая "Петрохан". Проверката е възложена на ГДБОП, които са подчинени на Емил Дечев.