Нова авария отново остави част от Асеновград без вода

Очаква се до края на деня водоподаването да бъде възстановено

Авария на водопровод ф300 отново пресуши чешмите в асеновградския квартал "Баделема". Към момента вода няма и на ул. "Братя Миладинови" с ул. "Г. Ангелов", става ясно от сайта на ВиК.

От водното дружество в Пловдив съобщиха, че повредата е възникнала в несменен участък от трасето, който не е бил включен в последните ремонтни дейности, които се извършваха преди повече от месец. Подмененият наскоро 400-метров участък от водопровода е в изправност и там не са установени проблеми. Повредата е локализирана в старата част на мрежата. От ВиК заявиха обаче, че този проблем трябва да се разреши от Община Асеновград.

Екипи на ВиК са започнали работа по отстраняване на проблема и се очаква до края на деня водоподаването да бъде възстановено.