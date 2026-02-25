ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Янчева предаде ключа и печата на новия облас...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

"Възраждане" доволни - с ограничените секции в Турция защитават вота

Павлета Давидова

Костадин Костадинов СНИМКА: Румяна Тонева

ГЕРБ правят това, което ние им казваме, обяви изненадващо Костадин Костадинов

Днес българският народ постигна победа в защита на българската държавност. Българската държавност от години насам е ерозирана постоянно и гласуването в Турция, масовото незаконно гласуване, беше един от много съществените проблеми, включително на демократичния изборен процес.

Тази оценка направи в парламентарните кулоари лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов минути след като мнозинството отхвърли президентското вето на Изборния кодекс и така прие тяхното предложение за ограничаване на изборните секции в страни извън ЕС. Определи го като важна победа за запазването на българската държавност.

"Всеки, който се е клел в парламента да защитава законите и Конституцията на страната и да се води от интересите на народа, трябваше да гласува в подкрепа на предложението на „Възраждане", а не за ветото на Радев и говорителката на Радев, които влязоха в ролята на защитници на чужда държава – Турция, и изпълняваха волята на Ердоган", каза той.

„ГЕРБ правят това, което ние им казваме. И както виждате, точно това, което им казахме, това направиха", отговори той с усмивка на въпрос имал ли е някаква договорка с Бойко Борисов за подкрепата на ГЕРБ.

