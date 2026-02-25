Крум Зарков: Осемте от БСП, които бламираха президентското вето, няма да са депутати

Трима министри от кабинета "Желязков" и още петима депутати не спазиха партийната повеля

Осемте депутатски гласа, които БСП даде за преодоляване на президентското вето върху изборните промени ще им коства попадането в листите за предстоящите парламентарни избори. Санкцията бе обявена от новия председател на партията Крум Зарков, който дойде в парламента и го обяви минути, след като мнозинството отказа да приеме мотивите на държавния глава Илияна Йотова срещу последните промени в изборното законодателство.

"Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради 8 народни представители от БСП-Обединена левица. Това са трима от министрите от кабинета "Желязков" (Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов и Иван Иванов - б.р.), Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев. С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаване на конституцията, в която са се клели и която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани", заяви Зарков. Заради това си поведение осмината ще останат извън листите за депутати, които левицата реди в момента.

Лидерът на БСП благодари на останалите червени депутати, които "отстояха принципите, които са залегнали в основата на партията". С тях ще трябва да преодолеем щетите, които вече ни бяха нанесени от същите хора, и които очевидно ще продължат да бъдат нанасяни до последния ден на това НС. Ние продължаваме напред по друг път", заяви той в парламентарните кулоари. Зад него застанаха двамата нови зам.-председатели на парламентарната група - Владимир Георгиев и Марияна Бояджиева.