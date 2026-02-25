Тримата от ДПС направили грешка - подкрепят ветото за изборните промени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова ще подадат заявления за промяна на гласуването си

Тъй като в залата бе изключително шумно, трима колеги са направили грешка. Те ще поправят вота си, това е техническа грешка, ще подадат заявление.

Това обяви в парламентарните кулоари зам.-шефката на парламентарната група на ДПС-НН Искра Михайлова минути след като мнозинството от депутатите преодоля президентското вето върху изборните промени. 3 от общо 126 гласа дойдоха от ДПС-НН.

"Позицията на "ДПС - Ново начало" бе ясно изразена по време на всички дебати, няма нужда да я повтарям, тя е била една и съща в продължение на десетилетия, каза с усмивка тя.

Колегата й Хамид Хамид пък каза, че двама не успели да гласуват - заради блокирали пултове. "Най-вероятно грешката се дължи на изключително емоционалното ми изказване (по негово искане бе предизвикано прегласуване, в което той атакува БСП, че продължават Възродителния процес - б.р.), което бе обърнато към БСП и вероятно е предизвикало някакво притеснение", каза той.

Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова са тримата с "техническата грешка".