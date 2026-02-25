Полицаят от срещата на Емил Дечев в ресторанта за случая "Петрохан" отрече натиск от министъра (обновява се)

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев и главният секретар на МВР Мирослав Рашков се сблъскаха задочно от трибуната на Народнот осъбрание, където са на изслушване по случая "Петрохан". Рашков разказа за съмнения за намеса в разследванията, но това бе категорично отречено от шефа на отдел "Криминална полиция" в Националната полиция Ангел Папалезов. Именно той е полицаят, с когото Дечев се срещнал в ресторант. Там криминалистът му предоставил анотация на двата брифинга за случая, а не доклад.

Дечев обясни, че не се е месил в разследването, а е изисквал информация за него. Рашков, който бе поканен, за да разкаже за случая, вместо това реши да отговори на мотивите за отстраняването му. Депутати обаче започнаха да викат, а в крайна сметка Рашков отговори само за разследването. Обясни, че министър Дечев е извикал шефа на Криминална полиция в Националната полиция Ангел Папалезов в ресторант, за да получи информация за случая.

Това, което се случи на Петрохан няма аналог в съвременната история и затова предлагаме изслушването. Има съмнение за политически чадър над дейността на тези хора, каза в началото на заседанието Тошко Йорданов.

Има уплашени хора, които ме атакуват, защото не искат аз да науча истината за "Петрохан" и "Околчица". Атаката се разви в първите часове, след като заех поста на вътрешен министър. Още тогава заявих, че няма натиск над разследващите, отвърна Дечев.

Уверих служителите, че не съм се намесвал как да работят и няма да го правя. Не аз, а други избързаха да кажат тяхната версия, да дават идеи какво се е случило, да засягат богословски тематики - дали нещо е богоугодно или не. Настоях за всеобхватно разследване по двете досъдебни производства. Единственото, което поисках от разследващите е да работят по всички възможни версии, защото обществото е под огромно напрежение. Можем да чуем всякакви конспиративни теории. Имам право да се запозная с всичко, което се случва в МВР, обясни министърът.

Как мога сега да отговарям, ако не знам какво се случва в МВР, запита Дечев? Служебното правителство има малко време. Служителите, които работят съвестно ще разчитат на подкрепата от ръководството. В доклада има пропуски, още преди да се стигне до трагедията и това го пише в доклада на инспектората. Бил съм съдия над 25 г. Влизам в зала, разпитвам всички, постановявам присъда. Представете си, че няма протокол от това заседание, както оперативният работник от ГДБОП не е документирал работата си по сигнал от 2022 г., продължи той.

Той цитира закона за МВР, в който пише, че горестоящите ръководители нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването, а само прокурорите.

Да предположим, че викам разследващ полицай и му казвам по коя версия да работи. Не може да стане, защото това е в правомощията само на прокурора, който може да дава указания и сам да извършва действия по разследването, както и да отстрани полицая, да изземва делото от един и да го даде на друг.

След Дечев Рашков започна с това, че има 20 г. кариера в МВР. Заявявам, че отхвърлям всички мотиви, с които беше поискано отстраняването ми от поста. Имам съмнения за бъдещето и обективността на разследването по случая "Петрохан".

Започна да говори за организацията на изборите в Пазарджик, което не е предмет на изслушването, а един от мотивите Дечев да поиска оставката му. Репликиран бе от депутати в залата и настана суматоха.

Дечев се свързал по телефона с Ангел Папалезов. Поискал е информация за разследването по Петрохан и Околчица. Казах на зам. директора на Националната полиция Емил Пармаков, че информацията трябва да е със справка и входящ номер в МВР, чрез главния секретар на МВР.

Папалезов ми се обади и каза, че министърът го е потърсил и е поискал среща в района на ул. "Дойран". Там Папалезов трябвало да предостави информацията. Обърнах му внимание, че информация относно досъдебни производства се дават само по официален ред. Около 14,40 ми се обади Папалезов и каза, че срещата се е провела в ресторант. Казал му е, че е давана информация на обществото с разрешението на прокуратурата.

Ангел Папалезов също взе думата. На 22 февруари му се обадил министър Дечев с искане на кратка анотация за разследването и други действия на МВР за случаите в Петрохан и Околчица. Уведомил прекия си началник и го помолил да каже на ръководството на полицията. Уточнили, че може да се даде само анотация. От Дечев единствено получил указание на следващия ден в 13 часа да бъде в МВР с разследващите, за да го запознаят с действията си. "Държа да подчертая, че по никакъв начин не съм се чувствал принуден да извършвам каквито и да било действия", обясни криминалистът.

Имаме НПК, той казва, че прокурорът надзирава разследването и може да го извършва лично, да отстранява нарушения от разследващи полицаи, обясни след въпрос Дечев. И посочи, че само обвинител може да отстрани разследващ полицаи. Всичко това показва нелепия сценарий, съшит с бели конци. Дори хипотетично да съм искал да се намеся, нямам право, обясни министърът. И посочи, че прокуратурата често обича да казва, че тя ръководи разследването. Напомни и че предвид структурата на държавното обвинение главният прокурор упражнява надзор за законност и може да дава методически указания за разследването на наблюдаващия прокурор. Дечев каза, че главният секретар срича и напомни, че зам. главният секретар е със скъсан менискус. Отново повтори, че Рашков не си е плащал фишовете, а го направил едва след изисканата справка. Шефът на полицията Захари Васков обаче го уведомил, че са погасени. "Мен не ме интересува положението след справката", каза Дечев, видимо ядосан.

Цвета Рангелова от "Възраждане" попита защо Дечев се е срешнал в ресторант с Папалезов и в неработен ден. Министърът отвърна, че ако се приеме, че това е нарушение на НПК, то възниква въпросът защо главният секретар на МВР, шефът на Националната полиция и шефът на отдел "Криминална полиция" се съгласяват да извършат нарушение. Защо те не казват, че това е нарушение или престъпление и не ме помолят това да стане в работен ден и да изчакам, запита Дечев. Той решил да се срещне в ресторанта и бързал, за да бъде подготвен за брифинга в понеделник в 13 часа. В неделя бил с 9-годишното си дете, нямал възможност да е в МВР, затова помолил Папалезов срещата да е в ресторант, където изпили по едно кафе. Министърът каза, че разрешението за запознаване по висящи разследвания не важи за служители на МВР, но Рангелова посочи, че то е само за прокурор и разследващ прокурор. Дори тя, като адвокат на обвиняем, нямала това право. Според нея полицаите са подчинени на Дечев и са длъжни да изпълняват разпорежданията му. Дори каза, че им е издействал дисциплинарни наказания.

Петър Петров от "Възраждане", който също е адвокат, иронично поиска в НПК да се създаде алинея, според която да може да се дава информация на министъра на вътрешните работи в конкретен ресторант.

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов се обърна пък Папалезов и го нарече "професионалист" с когото работили заедно, но каза, че днес бил обладан от страх. Трябвало да разкаже дали са се коментирали версии. Депутатът от ДПС-Ново начало посочи, че според него вътрешният министър не се държал подходящо като за НС. Стоянов обясни, че оперативните служители събират информацията и трябва да я представят така, че да бъде процесуално скрепена. "МВР е огромна система, документооборотът там е огромен, може да не сте се запознали с нея, нормално е, но защо не поискахте официален доклад, който да мине по съответния ред. Дори в неделя в МВР има дежурна част, която да го заведе", каза Стоянов и попита Дечев защо не е постъпил така.

Поисках, отвърна министърът. Надявал се скоро да се запознае с него. А за анотацията нямало нарушение на НПК, защото всичко в нея било отдавна известно от двата брифинга на МВР и прокуратурата. Нищо различно и ново не е казано в тази анотация, дами и господа. Вие, 240 депутати, знаете много повече от мен. Вие, поне по твърдение на прокуратурата, вие сте изпратили абсолютно всичко. Аз съм получил 11 листа с имената на загиналите, какви оръжия са минали, откъде е минал бусът, камерите на хижата какво са показали. Нещо, което знае всеки български гражданин, посочи Дечев.

Разбирате ситуацията ми между професионално и политически ръководство, но на 100% съм се държал професионално и с двете. Съгласувал съм всяко действие, а предоставената информация е точно анотация на двете пресконференции, включи се Папалезов. Не бил питан за версии и друго. Дечев направил уговорката, че на другия ден иска пълен доклад, когато щели да имат среща. Той обяснил, след съглъсуване, че ще се спази каналният ред.

Божидар Божанов от "Да, България" поиска да се провери дали няма СРС-та срещу Папалезов и Дечев и дали не ги дават на Калин Стоянов, който пита нещо, което двамата вече отрекли.

Стоянов прие коментара с насмешка и отговори, че наистина разбира Папалезов, който бил в "йерархична зависимост".

Тошко Йорданов се включи с коментар, че Дечев хем нямал време да отиде в МВР, защото бил с детето си, и затова предпочел ресторант, хем все пак бил в сградата на ведомството и се срещнал с кмета на Бистрица там. А пред самия ресторант имало охрана. Папалезов пък бил спазил закона и не дал, според Йорданов, това, което министърът искал. Йорданов нарече викането на полицая незаконно. И попита Рашков за причините, освен Пазарджик, които Дечев изброил, за да му иска оставката.

Така наречените мотиви категорично отхвърлям, каза Рашков. И обясни, че искал да ги посочи, защото от тях идвали притесненията му за разкриването на случая в Петрохан. Първият мотив са изборите в Пазарджик, каза Рашков, но отново бе прекъснат, защото бил питан за други. Следващият мотив бил безредици при протест през ноември 2025 г. в София. Рашков поздрави полицаите, които охранявали протестите. Каза, че те проявили професионализъм. Обясни, че имало съглъзуване за протест на 1 декември. Столична община не съглъсувала шествие. Направен бил анализ за риска и имало голям шанс за безредици заради призиви в социалните мрежи. Още в деня на събитието шефът на СДВР Любомир Николов разказал, че ще има 21 КПП-та и ще се проверяват хора с профил на провокатори и познати от предишни протести. Преди събитието имало и 2 срещи. Едната в СДВР, а втората с организатора Тодор Петров. Той заявил, че няма да има шествие. Рашков разказваше за действията на полицията, но отново последваха подвиквания. 23-ма души били задържани, 9 били непълнотелни. Били иззети газов пистолет, бомбички и други. Най-важното е, че няма нито едно тежко пострадало лице, каза Рашков.

Той коментира и искането за оставката му заради разследването по случая Петрохан. Рашков каза, че изпълнил задълженията си и дори има сигнал за натиск. И дори коментира, че имало от самото начало данни за свързаност на шестимата души с определен политически кръг. Той се въздържал от коментар, а след разрешение на прокуратурата имало 3 брифинга на място и 2 пресконфренции в Националната полиция. Дали ги най-запознатите с тях.

За случаите с двете нападения над кмета на Бистрица Самуил Попов Рашков каза, че от СДВР работят по тях.

Рашков карал и личния си автомобил като всеки гражданин. Колегите му го заснели с превишена скорост, но тези глоби не му били връчени. Затова и нямало как да ги плати. Това не е точно така, възможно е през електронната система на ведомството. Атанас Славов от "Да, България" също посочи за опцията.

Рашков защити Явор Серафимов. Каза, че той бил в болница и имал операция на 12 февруари. На 17 бил изписан. Има и болнични, но не е за менискус. След усложнения на 23 фервуари пак бил приет в болница. Като пряк негов ръководител Рашков бил уведомен. Така отпадал въпросът за издирването му.

Явор Божанков също се включи. Било унизително главният секретар да отговаря на въпрос на депутат с предварително написани отговори. Според депутата вече се разсеяли всички съмнения дали Рашков трябва да напусне.

Йорданов пък се включи, че Петрохан бил по въпроса му, другото - не. И започна да говори за "педофилска работа" на ППДБ. За покровителство на "педофилски секти" пък се включи Станислав Балабанов от ИТН.

Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС каза, че след като Дечев изчел какво може да прави министъра Бойко Рашков в ролята си на служебен такъв действал като "абсолютен криминал". Попита защо за кратка справка трябвало да се ходи до ресторант, при това с детето.

Има едно важно нещо - оказван ли е натиск. Разбра се, че не е, каза Дечев. Второто важно било дали има класифицирана информация, държавна тайна или гриф. Нямало нищо подобно, значи нямало проблем. Там, където сме се видели с г-н Папалезов, не е имало други хора от МВР, посочи Дечев.

А Папалезов обясни, че на срещата били само той и министър Дечев. Не бил забелязал други хора да го чакат за следващи срещи, нито пък дете.