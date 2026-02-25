Хората на Доган ще сезират Конституционния съд за Изборния кодекс

"Алианс за права и свободни" (АПС) ще сезира Конституционния съд за Изборния кодекс, стана ясно минуто след като 126 депутати отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова по последните промени. Така парламентът отложи създаването на район "Чужбина" и ограничи изборните секции в страни извън ЕС до 20.

"Това, което се случи днес няма нищо общо с демокрацията, която съществува в България и по света", заяви Танер Али след гласуването. Депутатът отбеляза, че трима народните представители от "ДПС - Ново начало" са осигурили кворум на правната комисия при първото гласуване на законопроекта, за да може той да влезе в зала.

"Маските паднаха. Досега всичко успяваха да направят и с БСП, и с ГЕРБ и с ИТН, когато искаха някакво мнозинство или нещо тяхно да бъде решено - "ДПС- Ново начало" успяваха да убедят народни представители или директно цели парламентарни групи, но днес те не го направиха. Крият се зад някаква завеса, защото съвестта ги гризе. Това което се случи днес, няма нищо общо с демокрацията у нас и по света", заяви още Али.

На въпрос защо Едис Даудов почти веднага напусна парламентарната група на АПС, след като влезе в парламента на мястото на станалия служебен социален министър Хасан Адемов, Али каза: "Трябва да питаме него. Явно предварително са се договорили така да се случи. Трябва да питаме колко пари е взел от Делян Пеевски."