Росен Желязков и Делян Добрев регистрираха ГЕРБ за изборите на 19 април

ГЕРБ-СДС се регистрира за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Подписи за регистрацията на коалицията да дали 9999 избиратели. В 13 ч. в Централната избирателна комисия дойдоха експремиерът Росен Желязков, депутатите Делян Добрев и Румен Христов, и административният секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов.

"Внесохме 9999 подписа, това е една малка част от 43 хил., които събрахме към момента, но толкова можехме да носим с Делян Добрев. Достатъчно впечатляващо число е. Бяхме регистрирани без забележки и за пореден път коалицията ще се яви в този формат на изборите. Влизаме в тази поредна кампания от спирала от избори със спокойствие и самочувствие. Спокойствие, защото сме постигнали много във всички формати, в които сме управлявали, и със самочувствие, защото 2025 г. беше изключително успешна и за икономиката, и за финансите, и за всички приоритети, които бяха поставени и изпълнени от януари миналата година", обясни Желязков след регистрацията.

И допълни: "Както са казали консулите в Древен Рим: Направих, каквото можах, който може - да направи повече."

"ГЕРБ винаги се е борил за най-добрият резултат, така че предполагам, че ще имаме най-добрия резултат", категоричен бе той.

"По време на кампанията не само ще подчертаваме успехите, които сме постигнали, но ще подчертаем и градежа, който предстои да се направи в България, защото постигнатото трябва да бъде надградено", каза още бившият премиер.

И обясни: по отношение на доверието на международните институции, на възможностите пред икономиката и за увеличаване на конкурентоспособността, "което е нашата вътрешна задача", и за ангажиментите към партньорствата и съюзите, в които България участва.

"Това са промени, които през годините винаги са били във вниманието на политиците тогава, когато изборите ни заварват и нямаме цялата прогнозируемост на един нормален, 4-годишен мандат. Няма как да очакваме изборното законодателство да не търпи промени. Мнозинството, с което беше отхвърлено ветото на президента Илияна Йотова, бе предсказуемо, както беше предсказуемо гласуването на ПП-ДБ с "Новото начало", коментира Желязков ветото на държавният глава върху промените в Изборния кодекс, с които бе прието секциите в страните извън ЕС да бъдат ограничени само до 20.

"Всяко служебно правителство е техническо по конституция. То има 2 задачи: да осигури техническото провеждане на изборите и да осигури функционирането на системите. Затова то се ползва от легална легитимност, която произтича от правомощията на президента, но пък няма политическа легитимност", каза бившият премиер за служебното правителство.

"Вие трябва да прецените дали смяната на втори-трети ешалон на отделните институции, е въпрос на политическо кадруване или на обезпечаване на изборите. Както се казва - и хлябът, и ножът е в служебното правителство, и хлябът, и ножът политически е в ПП-ДБ, така че отговорността също е в техните ръце", допълни той.

Желязков обясни, че смяната на главния секретар на МВР е правомощие на кабинета, но и на президента, защото за целта е нужен президентски указ.

"Доверието на изпълнителната власт в представителната демокрация винаги се дава от парламента и мнозинството в него, в случая президента трябва да го даде", каза още бившият премиер.

За смяната на всички областни управители Желязков заяви, че "голяма част от тях бяха договаряни още по време на сглобката".

"Аз докато бях премиер, мисля, че направихме една смяна на областен управител. Важното за континуитета в работата на институциите, е да има освен компетентност, да няма и политическа намеса във вземането на решенията", каза още той.

Експремиерът обясни, че ако правителството счита, че има мнозинство, което да го подкрепи в парламента, пред който "не е отговорно, защото е отговорно само и единствено пред президента", политическите рокади и смени биха били оправдани.

"В случая, когато няма политическа легитимност, защото тя ще произтече след изборите, когато видим новото разпределение на местата в парламента и новите мнозинства, можем да коментираме", каза той.

За разследването на случая "Петрохан", Желязков заяви, че всяка намеса в работата на разследването, "независимо дали оптически изглежда добре или не, за определена категория избиратели, не трябва да влияе на разследващите органи". Затова те трябва да защитават както професионалната си чест, така и професионалното си достойнство.

"Правителството подаде оставка и към момента на това, казахме какви са нашите мотиви. В резултат на това, се забавихме 3 месеца в очакване на спешните, незабавни предсрочни парламентарни избори, нямаме приет бюджет, очакват ни доста сериозни предизвикателства и в международен аспект, и в европейски контекст", каза още Желязков.

"Номинационното събрание на ГЕРБ предстои, ще видим, предполагам, че ще бъда в листите. Дали, и ако някой ден реша да напусна политиката, ще го научите първо от мен", каза Делян Добрев.