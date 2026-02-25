Комшия гледал от Пловдив по камери скандала, предшествал убийството в Столетово

Часове наред мъжът наблюдавал случващото се, за да "не изтърве нещо", но чак след пристигането на полиция и катафалка разбрал, че е станало нещо сериозно

Съсед на убития в Столетово Борис Кисьов наблюдавал скандала, предшествал смъртта му, от дома си в Пловдив. Това станало възможно благодарение на камерите, които Емил Цанков сложил на къщата си в карловското село.

"Малко след 21 ч. получих нотификация на телефона от камерите на втория етаж. Майка ми се беше качила в една от стаите. Тя ми каза да пусна да гледам външните, защото на центъра става гюрултия. Не чух нищо ясно. Минаха 10-20 минути и видях двама души до контейнерите. Беше тъмно и не видях, но по походката предположих кой е единият", разказа мъжът пред Окръжния съд в Пловдив.

46-годишният Борис Кисьов загина на 6 октомври м.г., след като бил намушкан 36 пъти с нож. Той живеел в Сопот, работил в строителството и тъй като бил нает на обект в село Слатина, спал в наследствен имот в Столетово, понеже му било по-близо.

Мъжът имал стара вражда с братята Иван и Атанас Димитрови, които имали парцел до неговия. Ставало въпрос за бетонни панели, които той бил оставил в двора им.

На фаталната дата мъжете пили алкохол и отишли да се разправят с Кисьов. Той ги посрещнал с изстрел от газов пистолет във въздуха. Според обвинението братята го хванали, Иван го държал, а осъжданият неколкократно Атанас го намушкал с ножа. Двамата са привлечени към наказателна отговорност за убийство с особена жестокост, което е довело до мъчителна смърт.

"Видях, че мъжете се спряха пред къщата на Борката и единият почна да вика: "Боро, Боро". Вратата се отвори и двамата влязоха вътре. Чу се някакъв трясък, после на Борката гласа как псува много силно. Чуваше се борба, как някой се съпротивлява. После почна да охка", разказа пред магистратите Цанков. След това мъжът видял на камерите как тримата мъже вървят - един дърпал Борис, друг го бутал, и се насочили нагоре по улицата. "Малко след това се появи Борката отгоре. Облегна се на колата, опита да отвори вратата, но не успя. Облегна се на пътната врата на къщата си, наведе се, взе нещо от земята и си влезе вътре. През цялото време викаше "Боже", обясни съседът. На място дошли линейка, полицейски автомобили, бус на Криминалистична лаборатория и катафалка. Тогава очевидецът разбрал, че е станало нещо сериозно.

По думите на Емил Цанков този, който викал "Боро, Боро" пред къщата на Кисьов бил Иван Димитров. Той каза, че не следял с часове драмата. "Аз гледам през цялото време, гледам да не изтърва нещо", заяви мъжът. В малките часове на следващия ден разбрал, че камерите не са записвали, докато той е гледал какво се случва. Майка му, която била на мястото, му казала, че ще се обади в полицията, но на следващия ден той разбрал, че това така и не станало. Жената му разказала, че Кисьов питал: "Защо се случи това на мен". Служителите на реда поискали да проверят камерите му и той им дал паролата. Имало само откъслечни записи, когато по улицата минавали автомобили и "камерите преценяли, че има движение и трябва да запишат". Те бяха пуснати в съдебната зала.

Преди Емил Цанков, магистратите разпитаха и полицай от участъка в Розино, който получил сигнал от Атанас Димитров за изхвърлените бетонни панели. "Дойде с молба да предупредя Кисьов да премести строителни платна, които бяха в негово място и му пречили. Каза ми: "Да не стават разправии между нас идвам да го кажа това нещо", обясни униформеният Георги Георгиев. За да избегне евентуален междусъседски конфликт, полицаят се обадил на кмета на Столетово и го питал каква точно е ситуацията. На другия ден при него пристигнал Борис Кисьов, който го уверил, че е преместил бетонните плочи. Показал му и снимки на телефона си. "Нямаше смисъл да му издавам писмено разпореждане защото евентуалният конфликт вече не беше на лице", обясни полицаят.