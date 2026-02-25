Радостин Василев: В Турция ще има огромна избирателна активност въпреки ограниченията

Очаквам в Турция да има огромна избирателна активност въпреки малкия брой секции.

Тази прогноза направи лидерът на МЕЧ Радостин Василев след като парламентът отхвърли ветото на президента Илияна Йотова и ограничи избирателните секции в страни извън ЕС до 20.

МЕЧ гласуваха въздържал се - при първото приемане на текстовете обявиха, че подкрепят рестрикциите за Турция, но не и ограничаването на права в САЩ, Австралия и Канада, например. Ние сме против, защото ограничавайки гражданите, не се постига нищо за демокрацията, заяви той и днес.

„Щетите са за Костадин Костадинов. Той си мисли, че е постигнал успех, но вместо да си изпише вежди, сега ще разбере, че си е избол очите. Загуби хората, които гласуваха за „Възраждане" в цяла Европа", каза Василев като заподозря, че текстовете всъщност са по поръчка на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

А за осмината депутати от БСП, които се противопоставиха на волята на партийното си ръководство, той смята, че трябва да бъдат изключени - поне така щяло да стане ако са част от неговата формация.