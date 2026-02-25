Момче е с фрактура и счупен зъб след бой между ученици в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сбиване между двама 15-годишни ученици в двора на бургаското училище "Димчо Дебелянов".

Инцидентът е станал около 19:10 часа на 20 февруари. По първоначална информация едното от момчетата е нападнало другото и му е нанесло няколко удара.

В резултат на побоя пострадалият младеж е с фрактура на носа, разкъсни рани в областта на устата и лявото око, както и със счупен зъб, съобщава БНТ.

Сбиването е станало извън учебно време, на територията на училищния двор. По случая е започната проверка, като ще бъдат изяснявани причините за конфликта и обстоятелствата около случилото се.