Градски бус избухна в пламъци до спирка в Асеновград, пътниците слязоха (Снимки, видео)

Водачът усетил задимяване и накарал хората да напуснат превозното средство

Микробус, обслужващ градския транспорт на Асеновград, се запали в движение до спирка на ул. "Съединение". Превозното средство изведнъж избухнало в пламъци, разказаха очевидци, а местната TV SAT COM предостави на "24 часа" видео от инцидента.

Той е станал малко след 12 часа днес. Фирмата, която извършва превоза, е хасковска, уточниха асеновградчани.

По информация от пожарната шофьорът е усетил, че има задимяване в двигателя и спрял, като е накарал пътниците да слязат. Два екипа огнеборци са загасили пламъците за около 20 минути.

Няма пострадали. "Добре, че водачът е реагирал, иначе е можело да стане непоправимото", казват асеновградчани.