Спипаха мъж и жена, плащали с фалшиви евро в Пловдив и Първомай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаи предотвратиха два опита за прокарване на фалшиви евро банкноти в Пловдив и Първомай, съобщиха от МВР.

В неделя в Пето районно управление постъпил сигнал, че в оборота на голяма търговска верига на бул. "Цариградско шосе" в областния град е засечена фалшива банкнота от 20 евро. При предприетите действия станала ясна самоличността на клиентката, която платила с нея на каса.

Вчера на подобно съобщение се отзовали и служителите на реда в Първомай, след като в офис на лицензиран оператор на платежни услуги мъж внесъл подправена копюра с номинал 50 евро. И в двата случая парите са иззети и предадени за експертиза.

Образувани са досъдебни производства под наблюдение на Окръжната прокуратура.