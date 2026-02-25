ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Янчева предаде ключа и печата на новия облас...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22358517 www.24chasa.bg

Спипаха мъж и жена, плащали с фалшиви евро в Пловдив и Първомай

24 часа Пловдив онлайн

1832
Снимката е илюстративна.

Полицаи предотвратиха два опита за прокарване на фалшиви евро банкноти в Пловдив и Първомай, съобщиха от МВР.

В неделя в Пето районно управление постъпил сигнал, че в оборота на голяма търговска верига на бул. "Цариградско шосе" в областния град е засечена фалшива банкнота от 20 евро. При предприетите действия станала ясна самоличността на клиентката, която платила с нея на каса.

Вчера на подобно съобщение се отзовали и служителите на реда в Първомай, след като в офис на лицензиран оператор на платежни услуги мъж внесъл подправена копюра с номинал 50 евро. И в двата случая парите са иззети и предадени за експертиза.

Образувани са досъдебни производства под наблюдение на Окръжната прокуратура.

Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание