ДПС в Кърджали номинира Пеевски за водач на листата

Общинският съвет на ДПС в Кърджали номинира Делян Пеевски за водач на листата си в региона за предстоящите на 19 април избори. Това стана ясно от пост в страницата на партията във Фейсбук. Номинацията е била направена по време на разширено заседание на общинския съвет на ДПС, на което са присъствали също председатели на местни съвети на партията, кметове на населени места, председатели на младежки и женски съвети, общински съветници.

Заместник председателят на ДПС и кмет на община Кърджали Ерол Мюмюн е заявил, че Делян Пеевски разчита и вярва в силата на Кърджали.

"Вярвам, че Кърджали ще докаже на 19 април още веднъж, че е стожер на ДПС в национален мащаб", е казал още Ерол Мюмюн.

По време на заседанието областният лидер на партията Рушен Фейзула е призовал за максимална мобилизация, за да се постигне набелязаната цел – 5 от 5 мандата в област Кърджали.