25 рокади в парламентарните комисии заради завърналите се бивши министри

Социалната комисия в парламента прибра четирима членове на кабинета на Росен Желязков, екс регионалният Иван Иванов ще е неин зам.-председател

25 рокади в парламентарните комисии направи днес в парламента, за да включи в тях 12-те бивши министри, които се върнаха в парламента след края на кабинета "Желязков". Формално те ще са депутати до избирането на следващия парламент след вота на 19 април, неформално - ще поработят по-малко от месец.

Най-видими са рокадите в социалната комисия, която ще приеме четирима бивши министри - регионален, на околната среда, правосъдният и енергийният. Иван Иванов дори става зам.-председател.

ИТН предлагат рокади основно заради завърналият се в парламента Силви Кирилов. След здравното министерство той ще оглави образователната комисия (чийто председател бе напусналият парламентарната група Андрей Чорбанов - б.р). Кирилов ще е част и от здравната комисия.

Станислав Балабанов от ИТН поема председателството на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вече ще е само член, а не шеф на тази по въпросите за прякото гражданско участие. Губи и мястото си в комисията по политиките за българите извън страната.

Малко след като трима от участниците на БСП в кабинета бламираха призива на новия лидер и "Позитано" 20 за подкрепа на президентското вето по Изборния кодекс бяха гласувани и новите им места в комисиите.

Екс председателят на партията Атанас Зафиров, който бе и вицепремиер без портфейл, ще е зам.-председател на комисията по отбрана, а във вътрешната ще е редови член.

Бившият социален министър Борислав Гуцанов поема позицията, която бе за д-р Десислав Тасков - шеф на комисията по туризъм. Гуцанов ще е и член на здравната комисия.

БСП все пак взима зам.-председателско място в социалната комисия - то е за бившия регионален министър Иван Иванов, който влиза и в комисията по демографската политика, семейството и децата. В социалната комисия член ще е и бившият министър по околната среда и водите Манол Генов. Той ще е зам.-шеф в комисията, която му бе ресорна допреди седмица.

Комисията по демографската политика, децата и семейството се сдоби с двама нови членове - Георг Георгиев и Галя Стоянова от ГЕРБ.

Вицепремиерът от кабинета "Желязков" Томислав Дончев ще продължи да се занимава с европейските въпроси и контрол на европейските фондове - става зам.-председател на ресорната парламентарна комисия.Той влиза в комисията по отбрана, за сметка на съпартиеца си от ГЕРБ Георги Станков. В замяна Станков получава място в комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество.

От комисията по външна политика беше освободена Галя Василева, а на мястото ѝ влезе бившият ресорен министър от ГЕРБ Георг Георгиев. Доскорошният министър на енергетиката Жечо Станков също влиза в ресорната си комисия.

Юристът Георги Георгиев ще е част от парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията. Той и Жечо Станков ще са членове и в комисията по труда и социалната политика.

След като бе начело на МВР Даниел Митов стана член на комисията по вътрешен ред и сигурност от квотата на ГЕРБ. Той влиза и в комисията по транспорт и съобщения.

Бившият министър на образованието Красимир Вълчев вече ще е зам.-председател на комисията по бюджет и финанси, в тази за образование и наука ще е само член.