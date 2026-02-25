Проф. Янчева предаде ключа и печата на новия областен управител на Пловдив

Равноотдалечен съм от политическите партии, заяви проф. Владислав Попов

Новият областен управител на Пловдив проф. д-р Владислав Попов официално встъпи в длъжност. Той получи ключа и печата на институцията от досегашния областен управител проф. д-р Христина Янчева. Двамата проведоха работна среща, на която проф. Янчева представи информация за приоритетните теми в работата на администрацията и текущите въпроси, които предстоят да се решават. Символичното предаване на властта се състоя в присъствието на целия екип.

"За мен беше чест да ръководя екипа на Областна администрация в период, който изискваше стабилност, професионализъм и силна координация между институциите и ефективно взаимодействие с всички общини и министрите от правителството. Работих с ясното съзнание, че доверието на гражданите се печели чрез последователност, прозрачност и уважение към държавността", каза проф. Янчева. И допълни, че за нея особено важна е била дейността й в сферата на образованието.

"Оставям след себе си стабилна и уважавана администрация, в която работят много добре подготвени експерти", заяви на финала на своя 20-месечен мандат проф. Янчева.

"Влизам в областна управа като учен, човек равноотдалечен от политическите партии. Министерският съвет залага на моя богат административен опит в Аграрния университет и в управлението на големи научни международни проекти", заяви при представянето си проф. Попов. И посочи, че опазването на живота и сигурността на гражданите е първостепенен приоритет за всеки областен управител. Като втори ключов приоритет той подчерта провеждането на честни, спокойни и безпристрастни избори, които ще гарантират стабилността на демократичния процес в страната.