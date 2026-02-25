Дадоха разрешение за погребение и на тримата мъртви в хижа "Петрохан"

От Софийската окръжна прокуратура са дали разрешения за погребения и на тримата мъртви мъже, открити в хижа "Петрохан". Това са Ивайло Иванов, чието опело вече е минало, Пламен Статев и Дечо Василев, които бяха намерени на 2 февруари.

До разрешението се е стигнало, тъй като вече са готови съдебномедицинските експертизи за смъртта на тримата. За Пламен Статев се установява входна рана в дясното слепоочие и изходна в лявото. В организма му липсва алкохол, а оръжието е било допряно. Ивайло Иванов има 2 рани. Едната е под брадичката. Тя разрушила челюстта му, но останал жив. Другата е в слепоочието. Именно вторият е смъртоносен. Между двата изстрела Иванов бил в съзнание, дори погълнал кръв. Дечо Василев пък се застрелял в дясното слепоочие. Куршумът излязъл от ляво. Смята се, че тримата са се самоубили.

По неофициална информация все още няма разрешение за погребение на откритите в кемпер на 8 февруари в близост до връх Околчица Ивайло Калушев, който е бил лидер на групата, както и Николай Златков и 15-годишно момче. За случая там се смята, че Калушев е убил момчетата и се е самоубил. Разследването се води от Окръжна прокуратура-Враца.

Във вторник стана ясно, че Окръжна прокуратура-София е поискала съдействие от Европол и US служба за разследването. Поискано е съдействие и за допълнителен технически анализ на други иззети веществени доказателства - телефони, компютри и други.