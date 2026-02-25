ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До края на март се очаква да е готов проектът за т...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22359038 www.24chasa.bg

Жена върна забравено портмоне с 980 евро в Монтана

Камелия Александрова

[email protected]

2900
Добра жена върна забравено портмоне с 980 евро

Жена е намерила забравено портмоне и го върнала в полицията.

Преди два дни около обяд 68-годишна жена отишла да пазарува в голям хипермаркет в центъра на Монтана. За да превози покупките, тя взела пазарска количка, в която открила портмоне с 980 евро. Без да се колебае съвестната гражданка занесла портфейла в районното управление. Криминалистите бързо се свързали със собственичката му, която се оказала 80-годишна пенсионирана учителка от природоматематическата гимназия в областния град. Тя споделила, че същия ден изтеглила парите, но поради разсеяност след пазаруване забравила портмонето си в количката на магазина.

Жената, която е намерила портмонето, се казва Генева Илиева. Днес тя посети отново полицията. Пенсионирала се е от Горското стопанство в Монтана, където е била счетоводител.

Жената, която е загубила портмонето си, е била учителка по български език и литература в ПМГ.

Добра жена върна забравено портмоне с 980 евро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание