Жена върна забравено портмоне с 980 евро в Монтана

Жена е намерила забравено портмоне и го върнала в полицията.

Преди два дни около обяд 68-годишна жена отишла да пазарува в голям хипермаркет в центъра на Монтана. За да превози покупките, тя взела пазарска количка, в която открила портмоне с 980 евро. Без да се колебае съвестната гражданка занесла портфейла в районното управление. Криминалистите бързо се свързали със собственичката му, която се оказала 80-годишна пенсионирана учителка от природоматематическата гимназия в областния град. Тя споделила, че същия ден изтеглила парите, но поради разсеяност след пазаруване забравила портмонето си в количката на магазина.

Жената, която е намерила портмонето, се казва Генева Илиева. Днес тя посети отново полицията. Пенсионирала се е от Горското стопанство в Монтана, където е била счетоводител.

Жената, която е загубила портмонето си, е била учителка по български език и литература в ПМГ.