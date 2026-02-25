ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До края на март се очаква да е готов проектът за т...

Иван Ченчев напусна партията на Корнелия Нинова

Павлета Давидова

Корнелия Нинова и Иван Ченчев на Бузлуджа Снимка: Ваньо Стоилов

Не става въпрос за покана от друга партия, такава към момента няма, каза той пред "24 часа"

Скъпи приятели, искам да ви съобщя, че напускам ПП "Непокорна България".

Това лаконично съобщение публикува днес в профила си във фейсбук Иван Ченчев. Той бе един от най-приближените хора до бившата председателка на БСП Корнелия Нинова. Бе част от екипа й докато тя оглавяваше "Позитано" 20, изкара и няколко мандата като депутат - бе водач на листата на БСП в София област. Бе и от учредителите на новия политически проект на Нинова - "Непокорна България".

"Взел съм това решение обмислено. Така съм решил. Не си тръгвам, защото имам покана от друг политически проект - такава няма", каза той на въпрос от "24 часа".

През септември 2024 г. той, Крум Дончев и Георги Свиленски, заедно със самата Нинова, бяха изключени от БСП по решение на пленума на социалистите. Сред официалните мотиви бяха - "публични лъжливи изявления за извършен преврат" и че саботират регистрацията на партията за изборите - към онзи момент Атанас Зафиров вече бе поел руля на "Позитано" 20. 

През април 2025 г. Нинова обяви, че прави нова партия - "Непокорна България" и проведе първа конференция. "Ще бъдем ляво-център. Искам да разширим нашето представителство, да представляваме и средната класа, малкия и средния бизнес, дребни земеделци, представителите на културната интелигенция", обяви тогава бившата председателка на БСП. А редом с нея бе и Ченчев.

"Ще участваме в тези избори. Използвахме времето до момента да изградим структури, да напишем програма, а сега вече редим листите", заяви Нинова в края на януари за бъдещите планове на "Непокорна България. 

Корнелия Нинова и Иван Ченчев на Бузлуджа Снимка: Ваньо Стоилов

