18 жалби за завишени цени на храни и услуги са подадени за седмица в КЗП-Велико Търново

За седмица в Комисията за защита на потребителите /КЗП/ във Велико Търново са постъпили 18 жалби и сигнали. Те са предимно за завишени цени на хранителни продукти и услуги. Прави впечатление, че продължават оплакванията срещу автомивките. Жалбите, свързани с високи сметки за ток, се препращат към КЕВР. Проверки в заведения за обществено хранене са установили няколко случая на неправилно превалутиране.

Това бе посочено в отчета на Комисията за защита на потребителите пред Областния координационен център /ОКЦ/ към Механизма за координация на наблюдението и контрола при въвеждане на еврото, информират от областната управа.

Данните бяха предоставени на редовно присъствено заседание на ОКЦ на 25 февруари, под председателството на Областния управител Валентин Михайлов. На него присъстваха представители на банковия сектор, НАП, ДАНС, ОДМВР, Районна прокуратура, „Български пощи", КЗП, НОИ, Търговско-промишлената палата.

Областният управител обяви, че с оглед необходимостта от добра координация между структурите на регионално ниво, както и във връзка с доброто и навременно изпълнение на държавната политика, насочена към ефективното функциониране на еврото в Република България, Пазарната среда след въвеждането на еврото като официална валута е наложително проследяването на ценовите равнища при основни стоки и услуги; оценка на риска от спекулативни практики, предприети регулаторни действия.

На заседанието на ОКЦ бе обсъден контролът върху прилагането на изискванията за двойно обозначаване на цените, институционалното взаимодействие при осъществяване на надзорната дейност, както и готовността на банковата и платежната инфраструктура.

От ОДМВР-Велико Търново докладваха, че имат 7 сигнала за нарушения и по тях се работи. От НАП заявиха, че регулярните и планови проверки продължават, някои се извършват съвместно с други институции. От НОИ и „Български пощи" увериха, че изплащането на пенсии, социални помощи и обезщетения се извършва ритмично и без затруднения.

От Търговското-промишлената палата отчетоха, че бизнесът е въвел ефективно новата валута и процесът протича плавно. Представителите на банковия сектор посочиха, че вече са единични случаите на обмяна на левове в евро, банкоматите и разплащателните устройства функционират нормално