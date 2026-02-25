Новият областен управител на Пазарджик официално пое поста си

Новият областен управител на област Пазарджик — Любомир Гечев — официално пое поста си на церемония в сградата на Областната администрация. Той беше посрещнат в кабинета си от своя предшественик Валентина Кайтазова и от служителите на институцията.

„За мен е чест днес официално да поема функциите на областен управител с ясното съзнание за високия дълг и отговорност. Благодаря на г-жа Кайтазова за нейния професионализъм, всеотдайност и добре свършената работа.

Това високо ниво ни задължава да продължим да работим със същата отдаденост и професионализъм", заяви Любомир Гечев. Той отправи апел към служителите на Областната администрация да продължат да работят професионално и отговорно, защото институцията е лицето на държавата на местно ниво.

Новият областен управител подчерта, че една от първите задачи е организацията и законосъобразното провеждане на предстоящите парламентарни избори. "Убеден съм, че ще постигнем това с професионализъм, откритост, прозрачност и добра координация", каза Любомир Гечев.

Досегашният областен управител Валентина Кайтазова благодари за съвместната работа на държавните интситуции, народните представители, кметовете в областта и на екипа на областната администрация. Тя подчерта, че във всички свои действия се е водила от стриктното спазване на законодателството и отговорността към хората в региона.

„Работихме активно за справянето с всички предизвикателства пред областта – от овладяването на свлачища и пожари до подкрепата в сферата на инфраструктурата, ВиК, сектора, образованието. Вярвам, че положихме стабилна основа, върху която трябва да се надгражда", заяви тя.

Валентина Кайтазова връчи на Любомир Гечев Областния план за защита при бедствия с думите, че това е документ, който ще му бъде необходим, защото грижата за безопасността и здравето на гражданите е сред основните отговорности на областния управител. Тя отбеляза, че работното място на областния управител е под герба и знамето на Република България и, че всяко решение трябва да бъде съобразено със закона и в интерес на обществото. „Подписвайте само законосъобразни актове и отстоявайте държавността", обърна се тя към Гечев, връчвайки му официалния печат на областния управител.