Продължават ремонтните дейности и почистването на улиците в Русе

Общинското предприятие „Комунални дейности" продължава интензивната работа по ремонт на компрометирани участъци от уличната мрежа в Русе, причинени от обилните валежи от дъжд и сняг през последните месеци. С настъпването на подходящи метеорологични условия екипите са мобилизирани за изпълняване на ремонтни дейности.

До обяд днес бяха запълнени със студена асфалтова смес нарушени участъци по улиците „Изгрев" и „Студентска" (в района на СУ „Възраждане"), както и по бул. „Цар Освободител". Следобед дейностите продължават по бул. „Съединение" и улиците „Олимпи Панов" и „Иван Ведър".

Работата няма да спира през почивните дни – екипите ще бъдат на терен и в събота, и в неделя. Част от ремонтите ще се извършват и в нощните часове в извънжилищни райони, за да не се затруднява трафикът и да не се нарушава спокойствието на гражданите.

Наред с ремонтните дейности се извършва усилено метене и миене на уличните платна. Екипите на „Консорциум Еко Русе Груп" работят по основни градски артерии и квартални улици: ул. „Оборище", ул. „Сливница", ул. „6-ти септември", ул. „Цар Асен", ул. „Симеон Велики", ул. „Хан Крум", ул. „Петър Берон", ул. „Пирот", ул. „Княжеска", ул. „Кирил Старцев", ул. „Баба Тонка", ул. „Олимпи Панов", ул. „Черно море", ул. „Константин Иречек", Американско пазарче, ул. „Неофит Рилски" и пресечките, ул. „Цветница", ул. „Борисова", ул. „Отец Паисий", ул. „Тома Кърджиев", кв. „Мидия Енос", ул. „Дондуков - Корсаков", ул. „Стефан Стамболов", бул. „Бозвели", ул. „Чипровци", пробива на „Кауфланд", ул. „Тича", ул. „Лозен планина", ул. „Чипровци", ул. „Околчица", ул. „Момина сълза", ул. „Рига", подлезите при бул. „България", паркинг „Левента", бул. „Васил Левски", ул. „Ген. Кутузов", бул. „Гоце Делчев". Следобед дейностите продължават.

Служители на ОП „Паркстрой" почистват Централната градска част, алеите в парковете и кея. Общо 60 души са на терен и извършват дейности по почистване на сняг, метене, рязане и събиране на паднали клони.

За обработка на терените се използват снегорин и мини багер за отстраняване на остатъчния сняг, три автометачки за пешеходни участъци, а в Парк на младежта JCB машина с камион събира паднали клони и дървета.

Всички налични човешки и технически ресурси на общинските предприятия са ангажирани в изпълнението на ремонтните дейности, с цел подобряване състоянието на участъци от уличната мрежа в максимално кратки срокове. Дейностите се извършват поетапно и в съответствие с метеорологичните условия.