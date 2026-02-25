До края на март се очаква да е готов проектът за третата клетка на регионалното депо край с. Стожер

„До края на март очаквам да имаме ясна сметка колко струва изграждането на трета клетка на регионалното депо край село Стожер, което обслужва осемте общини в област Добрич и шуменската община Никола Козлево, както и самия проект. Тя ще бъде изградена на два етапа. На първия етап капацитетът ще е около 300 000 тона , на втория той ще се увеличи до около 650 000 тона отпадъци", каза кметът на Добрич Йордан Йорданов. Капацитетът на втората клетка е пред изчерпване.

„Очакванията са до лятото да има избран изпълнител", каза още Йорданов. Предстои общо събрание на сдружението за регионалното депо, в което община Добрич има около 50 процента участие. „С останалите общини, участващи в сдружението, ще обсъдим възможни варианти за събиране на необходимите средства", добави Йорданов. Кметът добави, че е разговарял с предишния министър на околната среда и водите част от изграждането на третата клетка да се финансира с държавни средства и той го е уверил, че може да разчита на средства.